Mevrouw Van der Meulen: Honderd jaar

Door: Redactie

Mevrouw Van der Meulen woont in Service-appartementen Maarwold, waar zij op 2 februari 100 jaar werd. Die mijlpaal werd 5 februari gevierd met buren, koffie met gebak en een bezoekje van locoburgemeester Mirjam Wijnja.

Het valt op dat mevrouw Van der Meulen zelf niet zo onder de indruk lijkt van ‘100 jaar’, terwijl haar bezoekers juist vol bewondering lovende woorden tot haar richten. Ze ontvangt met een glimlach complimenten over haar vitaliteit en lijkt het ook bepaald geen verdienste te vinden van zichzelf. Humor heeft ze zeker, want toen iemand in een toespraak zei: ‘U bent honderd jaar geworden’, antwoordde ze gevat: ‘Ja en dat doe ik ook nooit weer’. Mevrouw Van der Meulen noemt de periode 1940-1945 die zij in Friesland doorbracht als een donkere episode van haar leven. Met meer plezier kijkt ze terug op de tijd dat ze met haar man een succesvol assurantiekantoor in Groningen had, waar haar dochter later mee is voortgegaan. Vitaal is zij zeker; haar geest is scherp en alert. “Maar wel jammer dat het lopen wat minder gaat”. Omringd door bloemen en tientallen buren zette zij het vorkje in een gebakje en liet daarna de feestelijkheden kalm over zich komen. 100 jaar en dan op weg naar de dag van morgen.

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (in het blauw) kon ook lachen om de humor van mevrouw Van der Meulen.