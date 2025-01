Mijmeren mag…

Door: Redactie

Een nieuw jaar is begonnen. Zo gaat dat met tijd. Deze maand reizen we weer even terug in die tijd om te zien dat wij anno 2025 niets anders dan passanten zijn. Generatie na generatie wonen en werken we in dit dorp rond de kerktoren, die fier overeind staat als baken in tijden van voor- en tegenspoed.

Foto 1

Bouw van winkels en parkeerkelder Brinkhorst in volle gang (1997). In de verte zien we het dak van het gemeentehuis, dat in 2011 zou worden gesloopt.



Foto 2

‘Bejaardenhuis’ Avondlicht aan de Dilgtweg in Haren. Dit heette toen al de nieuwbouw te zijn (jaren 70) van de gebouwen uit 1936. Dit pand is rond 2010 gesloopt, omdat ZINN nieuwe woontorens ging bouwen.

Foto 3

De Kroonkampweg rond 2000. Rechts nog een stukje van de oude Kroonkampschool, waar nu de Jumbo staat. De foto is gemaakt vanaf de plek waar nu Ekoplaza zit.

Foto 4

Hoek Kerkstraat/Rijksstraatweg rond 2000, waar toen nog Music Store zat (voorheen Disco Hof).

Foto 5

Kerkstraat 1995, waar nu de nieuwe versie van ‘Ons Centrum’ staat. Hier zie je nog het oude ‘Ons Centrum’, verenigingsgebouw van de NH Kerk. Rechts nog een klein stukje van de Openbare Lager School, die nu ‘t Clockhuys is.

Foto 6

Intocht Sinterklaas jaren 70 tussen de haven en het dorp. Foto gemaakt op Emmalaan.

Foto 7

De raadszaal in het oude gemeentehuis op de hoek van de Meerweg en de Rijksstraatweg, dat in 1975 is gesloopt ten behoeve van Winkelpassage De Brinken.