Morgen Sint en Piet in het dorp

Door: Redactie

Zaterdag 29 november van 10-16 uur kunnen kinderen even op bezoek bij Sint en Piet in hun werkkamer in de Dorpskerk van Haren. Gratis tickets met tijdsblok zijn vanaf 9.30 uur verkrijgbaar bij de kerk. Buiten zijn allerlei spelletjes te doen tijdens het Sinterklaas Festival, waarbij Pieten aanwezig zijn. Daklopen en schoorsteenwerpen en nog veel meer.

Kinderen kunnen nog steeds kleurplaten inleveren in de Sint-brievenbus aan de voet van de toren. De mooiste tekeningen worden beloond met een huisbezoek van Sint en Piet, zaterdag tussen 16 en 17 uur. Winnaars worden vooraf gebeld. Voor wie geen tickets heeft voor de Dorpskerk: Sint en Piet komen om 11.00 uur en 15.00 uur even naar buiten om kinderen te ontmoeten aan de voet van de toren.

’s Avonds om 18.00 uur is er weer een fakkeltocht met Sint en Piet in Oosterhaar rondom het Anjerplein.