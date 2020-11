Naakte man laat 14-jarig meisje schrikken bij Scharlakenbos

Door: Redactie

Maandagavond heeft een naakte man een 14-jarig meisje, dat na het sporten in sportcentrum Scharlakenhof aan de Geertsemaweg naar huis fietste de stuipen op het lijf gejaagd.

Het meisje kwam volgens de moeder overstuur thuis. De politie is gebeld en die heeft een aangifte opgenomen. Het voorval vond plaats nabij de spoorwegovergang Onnerweg, op de Geertsemaweg ter hoogte van de voetbalvelden aldaar.

Wie weet wie deze man was? Wie heeft zoiets deze dagen ook meegemaakt in Haren en heeft nog geen contact gehad met de politie? Wie heeft een kenteken genoteerd in verband met deze zaak? Bel de politie: 0900-8844.