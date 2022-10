Natuurwerkdag Boeremapark 5 november

Door: Redactie

Op zaterdag 5 november wordt door heel Nederland weer de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in

het groen georganiseerd: de Natuurwerkdag! Vrijwilligers geven het landschap en de groene

leefomgeving dan een onderhoudsbeurt. Het Burgemeester Boeremapark in Haren is één van de vele

locaties in Nederland waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Duizenden deelnemers leven

zich deze dag uit in bos, park, boomgaard of bij vennetjes om onze leefomgeving mooier te maken.

Het Burgemeester Boeremapark is een prachtig park in Haren met mooie oude bomen, een grote vijver en

een hertenkamp. Het is begin jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd in de Engelse Landschapsstijl. De

Stichting Burgemeester Boeremapark bekommert zich sinds 2010 in goede samenwerking met de

gemeente om het park en organiseert jaarlijks een aantal dagen om met vrijwilligers in het park aan de slag

te gaan. De landelijke Natuurwerkdag is zo’n dag, die in samenwerking met LandschappenNL wordt

georganiseerd.

Het afgelopen jaar zijn in het kader van het herstelplan veel werkzaamheden uitgevoerd in het park. Zo zijn

onder andere de waterpartijen uitgebaggerd, is de beschoeiing vervangen en is op diverse plekken nieuw

aangeplant. Voor het najaar staat nog het herstel van de voetpaden op de planning.

Klussen

Tijdens de Natuurwerkdag 2022 worden verschillende jaarlijks terugkerende klussen gedaan. Zo zal er weer

het nodige zwerfvuil verzameld en de wildgroei aan bramen worden aangepakt. Verder worden de stallen

in het hertenkamp uitgemest en de pas herstelde dierenweide ontdaan van stenen. Kortom er is met de

Natuurwerkdag altijd genoeg te doen in het Boeremapark. Maar het is niet alleen werken. De dag is vooral

ook leuk en goed voor de onderlinge contacten tussen buurtgenoten.

De Natuurwerkdag in het Boeremapark start om 10.00 uur bij de burgemeester Boeremabank met een kop

koffie en verdeling van de klussen. Rond 13.00 uur zal het werk zijn gedaan en wordt er afgesloten met een

lekker kop soep en broodjes.

Meedoen?

In verband met de catering en gereedschappen deelname graag aanmelden via boeremapark@gmail.com

of via de website van de Natuurwerkdag. Op de website www.boeremapark.nl vindt u meer informatie over

de Natuurwerkdag in het Boeremapark, het herstelplan en de activiteiten van de stichting.