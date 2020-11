Nieuw asfalt op Oude Middelhorst

Door: Redactie

Het asfalt van de Oude Middelhorst in Haren is toe aan vervanging.

Op maandag 23 november starten er werkzaamheden. Deze duren tot woensdag 9 december. De straat is tijdens de werkzaamheden vanaf de Middelhorsterweg tot aan de spoorwegovergang volledig afgesloten. Via de borden kunt u een omleiding volgen. Hebt u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan contact op met Ton Vos van de gemeente Groningen, via telefoonnummer 14 050.