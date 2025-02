Nieuwe bewegwijzering fietsers (met vraagtekens)

Door: Redactie

Onlangs zijn in Haren mooie en uitgebreide wegwijzers voor fietsers geplaatst. Deze witte borden met rode tekst zijn een baken voor fietsers die de snelste route van A naar B willen fietsen. Veel mensen denken dat de ANWB hiervoor verantwoordelijk is, maar dat is niet zo. En de bordjes in Haren roepen wel wat vragen op.

Laten we beginnen bij het begin. De bewegwijzering in ons land (en dus ook voor de genoemde fietsroutes) is handen van een onderdeel van Rijkswaterstaat met de welluidende naam ‘Bewegwijzeringsdienst’. Onder diens verantwoordelijkheid worden fietsroutes uitgezet en de borden geplaatst.

De bordjes in Haren roepen wel wat vragen op. Op de rotonde Molenweg-Rijksstraatweg word je voor het reisdoel Groningen de Molenweg ingeleid en niet de Rijksstraatweg op, wat van daaruit de kortste route naar de stad lijkt. Groningen is volgens de borden slechts 2 kilometer fietsen. Wellicht wordt daarmee de grens tussen Haren en de stad bedoeld en niet de Martinitoren, die nog wel 7 kilometer fietsen is.

Wat vreemder is: als je in Harenermolen de wegwijzers bekijkt, staat daar dat je óók nog maar 2 kilometer moet fietsen naar de stad, om vervolgens ter hoogte van de Dr. E.H. Ebelsweg weer te zien dat het nog 3 kilometer trappen is. Gelukkig zie je dan op de rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg weer staan: 2 kilometer, net als op de rotonde Molenweg-Rijksstraatweg trouwens, bijna een kilometer verderop. Groningen lijkt dus dichterbij dan het in werkelijkheid is.

Los van deze foutjes zijn de borden vast wel een verrijking voor het leven van fietsers. Meer borden en meer reisbestemmingen. Naar aanleiding van dit nieuws gaan wij in maart een artikel plaatsen over de manier waarop deze routes ontstaan en worden uitgetest. Heeft u ervaringen met deze fietsbordjes die u wilt delen? Mail: redactie@harendekrant.nl







Onderste foto: rotonde Emmalaan-Rijksstraatweg.