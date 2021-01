Door: Redactie

Ahmad Mohamed is de nieuwe hoofdtrainer VV Haren Zaterdag. Het is Ahmad Mohamed (Roepnaam Mo).

Het is een man met een verleden. Door oorlogsgeweld is hij op zijn 17e gevlucht van Koerdisch Syrië naar Griekenland (Kreta). Daar heeft hij drie jaar illegaal gewerkt om zijn familie te onderhouden en daarnaast is hij als getalenteerde voetballer gaan voetballen bij een club op niveau vergelijkbaar met topamateurs in Nederland.

Van 2000 tot 2009 leefde Mo zonder verblijfsvergunning in Nederland en was voetbal het enige wat hij kon doen. In 2009 kreeg hij door het generaal pardon zijn verblijfsvergunning en kon hij een ‘normaal’ leven opstarten in Nederland. Mo is toen zijn opleiding tot automonteur gestart en heeft zijn diploma in 2011 behaald. Een vast baan vinden bleek echter zeer lastig en hij kwam tot zijn eigen grote teleurstelling en frustratie in de bijstand terecht.

Met behulp van financiële steun van vrienden is hij in 2014 daarom zijn eigen autozaak begonnen (www.amotoautobedrijf.nl) in Groningen.

De club is heel blij dat men Mo de kans kan geven om voor het eerst zelfstandig hoofdtrainer te worden. Wie belangstelling heeft om in het team van Mo te gaan spelen wordt verzocht te mailen: senioren@vvharen.nl