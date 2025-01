Nieuws over de Halve Marathon Haren

Door: Redactie

Univé is voor de komende jaren de trotse partner van de Halve van Haren. De definitieve afspraak werd gevierd op de iconische spoorbrug vlak voor de finish!

De coöperatieve verzekeraar verlengt haar samenwerking met dit zeer populaire hardloopevenement tot 2028, waarmee het de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap verder versterkt. Univé blijft zich meer en meer inzetten voor het bevorderen van sport en beweging in de regio.

Als verzekeraar zonder winstoogmerk draagt Univé bij aan de samenleving door de winst terug te geven aan lokale initiatieven en evenementen. Dit gebeurt onder andere via samenwerkingen met sportieve en maatschappelijke projecten. Univé’s missie is om bewegen toegankelijk te maken voor iedereen – van breedtesport en framerunning tot topsport en recreatief bewegen.

Het initiatief Supporter van Sport speelt hierbij een sleutelrol, met de nadruk op plezier en gezondheid in alle vormen van sport. “Het maakt niet uit of het gaat om jonge kinderen, senioren of topsporters, bewegen is essentieel voor een gezonde levensstijl,” zegt Hans Schieving van Univé. “Met de ondersteuning van evenementen zoals de Halve van Haren willen we het belang van sport en beweging voor iedereen onderstrepen.”

Dankzij de constructieve samenwerking met de organisatie van de Halve van Haren is het evenement uitgebreid met een 5 kilometer én verschijnen de Framerunners in het programma. Zo wordt het evenement nog toegankelijker voor een breed publiek.

https://atc75.nl/halve-marathon-van-haren/

Foto: vlnr Hans Schieving (Univé), Jan Hiemstra en Gerrit van der Goot (beiden Halve van Haren)