Huttenbouwdorp zoekt financiers na wegvallen gemeentelijke steun

Door: Redactie

De organisatie van het jaarlijkse Huttenbouwdorp in Haren heeft te maken met geldgebrek. Na de gemeentelijke herindeling is er een ander beleid en ontvangt men geen hulp in natura meer van de gemeente (Haren) en Torion, zoals voorheen. Het evenement wordt georganiseerd door vrijwilligers, maar desalniettemin zoekt men donateurs en stuurde onze redactie de onderstaande vraag om hulp.

Door: Organisatie Huttenbouwdorp

Huttenbouwdorp Haren is op zoek naar ‘vrienden van Huttenbouwdorp Haren’ die het mogelijk maken om deze activiteit voor Haren te behouden. Het Huttenbouwdorp is al vele jaren een bekend fenomeen en wordt jaarlijks door honderden kinderen bezocht. Voorheen werden deze activiteiten in materieel en financieel opzicht ondersteund door de gemeente Haren en de stichting Torion, maar sinds Haren onder de gemeente Groningen valt behoort die steun tot het verleden.

Wie kent het niet? Veel kinderen in Haren hebben toen ze op de basisschool zaten deelgenomen aan het Huttenbouwdorp. Kinderen van 8-12 jaar kunnen, onder begeleiding, naar hartenlust timmeren aan hun eigen hut en daarnaast worden er tal van andere activiteiten georganiseerd. Er zijn maar liefst 35 vrijwilligers die dit jaarlijks terugkerende evenement mogelijk maken.

‘Maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt’, aldus bestuurslid Jeppe. ‘Het was fantastisch wat de gemeente Haren allemaal voor ons deed. De gemeente voorzag ons van een aggregaat, hekwerk en fietsenstallingen en verwijderde op hun kosten het overgebleven hout. Torion hielp bij de organisatie en had een activiteitenbudget tot haar beschikking waardoor we de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding konden geven en de kilometerkosten konden worden vergoed. Die extra’s zijn allemaal weggevallen en daardoor hebben we ongeveer 5000 euro aan extra kosten.’

Bestuurslid Carmen: ‘Gelukkig zijn er in Haren tal van ondernemers die ons een warm hart toedragen en een extra bedrag hebben gestort. Daarnaast hebben we de toegangsprijs dit jaar verhoogd van €20 naar €35 en zien alle vrijwilligers af van de vrijwilligersvergoeding en nemen ze de gemaakte kilometers voor eigen rekening. Maar dat is natuurlijk niet wat we willen.’

‘Extra zuur is ook, aldus penningmeester Pim, dat onze buffer die we in de loop der jaren hadden opgebouwd, langzaam is verdwenen. Er zijn niet alleen meer dingen voor onze eigen rekening gekomen, maar de prijzen zijn ook gestegen. Denk bijvoorbeeld aan de prijzen voor brandstof. Om de toekomst van het Huttenbouwdorp Haren een financieel gezonde toekomst te geven zijn we op zoek naar vrienden van Huttenbouwdorp Haren.

We vragen een bescheiden bijdrage van €10 aan elke vriend. Meer mag natuurlijk ook, maar ook minder. Elke euro helpt! Als we op deze manier €2.500 zouden ophalen, dan zou ons dat zoveel meer ruimte geven om bijvoorbeeld de vrijwilligers weer een vrijwilligersvergoeding te kunnen geven en de brandstofkosten te vergoeden en wat meer spek op de botten te krijgen.’

Heeft u als kind, als ouder of grootouder goede herinneringen aan het Huttenbouwdorp? En wilt u ook dat Huttenbouwdorp Haren behouden blijft voor Haren en financieel gezond blijft? Maak dan €10 (meer of minder mag ook) over via: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RRxzz OmRreCpyFHjFn9hQ