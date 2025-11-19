Noteer in agenda: optredens van Harens koor Traanendal in december

Nieuws:

Door: Redactie

Al dertig jaar bestaat het koor Traanendal en het wordt geleid door Halbe de Jong. Het koor is bestaat uit levendige oudere Harenaars die jong van hart zijn. Het repertoire bestaat uit het levenslied en aanverwante liederen.

Elke dinsdagavond wordt er gerepeteerd in het Clockhuijs en daarin staat gezelligheid voorop, gekoppeld aan een zeker niveau van de zang. Er is nog plek binnen het koor dus kom vooral eens ‘proeven’ of Traanendal wat voor u kan betekenen.

Op dinsdag 9 december van 20.30-21.30 uur zingt Traanendal tijdens een openbare presentatie in het Clockhuijs. En op zaterdag 20 december zullen kerstklanken de Dorpskerk vullen vanaf 16.30 uur. Klik hieronder voor de flyer met informatie:

Traanendal Flyer dec 2025