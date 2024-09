Nu Kluswijs stopt: Waar kunnen Harenaars nu terecht?

Nieuws:

Door: Redactie

De sluiting van Kluswijs is nu al een gemis voor Haren. Op de berichtgeving in onze krant werd veel gereageerd en daarbij was de wrange vraag: ‘Moeten we nu voor ieder schroefje ver rijden?’ Het antwoord is: nee.

Enkele lezers kwamen met tips, waarbij de naam van Richard Wielinga werd genoemd. Hij heeft een doe-het-zelf winkel in Helpman, waar je de meest elementaire klusdingen kunt vinden. “En ‘advies’ is hier geen loos begrip”, zegt hij. “Hier kun je ijzerwaren per stuk kopen en ik vertel je alles wat je weten wilt voor je klus.” Wielinga staat bekend als een servicewinkel en is in Helpman (Verlengde Hereweg 7) een begrip. “Ik merk nu al dat mensen uit Haren bij mij komen en daarom vind ik het fijn dat ik in Haren de Krant mijn verhaal mag vertellen. We zitten op een steenworp afstand, dus voor gereedschap, slotenservice en ijzerwaren zit je niet langer dan 10 minuten in de auto.” Let op: geopend van dinsdag t/m vrijdag 13-17 uur en zaterdag van 12-16 uur.

Wegens gezondheidsredenen is Richard op zoek naar een ondernemer die zijn zaak onder gunstige voorwaarden wil overnemen. Mail naar: ideewielinga@home.nl