Nu ook AED aan Remmingaweg – Geld binnen twee weken ingezameld

Door: Redactie

Dankzij het initiatief van Hans Duursma uit Haren hebben bewoners van de Remmingaweg geld ingezameld voor een AED. Dat is een apparaat waarmee via elektroshocks een stilgevallen hart weer op gang kan worden gebracht. Door zo’n AED kunnen levens worden gered nog voordat een ambulance arriveert.

Het geld werd ingezameld via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De AED komt te hangen in een speciale buitenkast. Hans Duursma: “Ook al zijn er in Haren al verschillende AED’s…om er eentje vlakbij te hebben kan letterlijk van levensbelang zijn. Daarom wilde ik voor de Remmingaweg en de straten daaromheen ook een AED regelen en die is er binnen no-time door de steun van vele buren.”

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is. Lees meer op www.buurtaed.nl



Foto: Hartstichting