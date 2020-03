Omwonenden belden de politie: verrassingsconcert in stad ingekort

Nieuws:

Door: Redactie

De mensen die zaterdag in een hoogwerker verrassingsconcerten van een half uur verzorgden bij zorginstellingen, kregen een bezoekje van de politie. Dat gebeurde tijdens het concertje bij de Noorderbrug in Groningen-Zuid. Enkele omwonenden hadden de politie gebeld om te klagen over de harde muziek.

Jürgen Hazewinkel uit Haren, één van de mensen die de tournee langs zorgcentra mogelijk maakten, is zichtbaar geïrriteerd als hij vertelt wat er gebeurde. “De politie zei dat we moesten stoppen, ze hadden klachten ontvangen. Ik heb die agent gezegd dat ik daarover maar liever niet in discussie zou gaan, dat leek me beter.” Klaarblijkelijk hebben de klagers niet begrepen met welke intentie het concert vanuit een hoogwerker (voor ouderen, die nu geïsoleerd leven) was georganiseerd. Dat het concert van 30 minuten moest worden ingekort was een teleurstelling. Hazewinkel: “We mochten nog één liedje doen en moesten toen stoppen.”

De actie van de muziektournee was weliswaar spontaan ontstaan, maar er is vooraf wel toestemming gevraagd (en gekregen) van de gemeente Groningen. Toch kregen de klagers hun zin en werd het weer stil. Het was aan de agenten te zien, dat ze hun opdracht met tegenzin uitvoerden.