Omwonenden stellen nieuwbouw Brinkschool alsnog ter discussie en onderzoeken de juridische hardheid

Door: Redactie

Wat Ward Huting en Jean Paul van der Voet betreft wordt de besluitvorming over de bouw van de nieuwe Brinkschool aan de Rummerinkhof in Haren nog eens juridisch tegen het licht gehouden. “Dit is erdoor gedrukt zonder instemming van de buurt”, zeggen de twee buurtbewoners in de talkshow De Tafel van Haren.

De nieuwe Brinkschool (Integraal Kind Centrum) en de Peter Petersenschool zouden volgens de twee woordvoerders goed zijn voor vele honderden kinderen per dag die door hun ouders met de auto naar school worden gebracht. Dat kan de Rummerinkhof, die zij als een trechter zien, niet aan. Als zou blijken dat de bouw van de school onafwendbaar is, dan willen de omwonenden graag goede oplossingen voor de verkeersdrukte. “Wij denken constructief kritisch mee”, beloofde Van der Voet.

Ontsluiten Harenerholt

De sleutel naar een oplossing ligt volgens de twee in de auto-ontsluiting van de nieuwe wijk Harenerholt. Die wijk is nu via een fietspad verbonden met de Rummerinkhof. Als dit een autoverbinding zou worden, met op het braakliggende grasveld een parkeerplaats, dan is de kou voor een groot deel uit de lucht, zeggen Van der Voet en Huting. Het meeste verkeer zal uit Harenerholt komen en moet nu omrijden via de Oosterweg. Al het verkeer moet zich dan in de trechter van de Rummerinkhof persen. “Helaas is het idee van de doorsteek voor auto’s door de gemeente van tafel geveegd”, stelt Huting. Maar argumenten daarvoor kennen ze niet. Ze vinden de communicatie met de gemeente niet optimaal. Of deze suggestie inderdaad door de gemeente is afgewezen konden we nog niet verifiëren.

In augustus heeft de gemeente gesprekken gepland met buurtbewoners. Huting en Van der Voet hopen dat dan serieus kan worden gekeken naar de opties die de buurt aandraagt, zeggen ze.





Luister vanaf minuut 18 naar het interview in De Tafel van Haren: https://www.harendekrant.nl/nieuws/luister-hier-naar-de-nieuwste-aflevering-tafel-van-haren/ (hoofdgerecht in het programma)

Foto onder: de oude Brinkschool aan de Oude Brinkweg.