Oncologische Yoga bij BodyFitHaren

Nieuws:

Door: Redactie

Oncologische Yoga kan helpen als je kanker hebt of hebt gehad. Deze ’OncoYoga’ is een zachte en helende yogavorm die het zelfherstellend vermogen van je lichaam stimuleert, je algehele gezondheid verbetert en stress vermindert.

OncoYoga kan de ziekte niet genezen maar ontspanningsoefeningen, kalmerende ademhalingsoefeningen en milde yogahoudingen dragen bij aan herstel en verwerking. Het ontspannende en herstellende effect van yoga heeft op zijn beurt een positief effect op je zenuwstelsel, het immuunsysteem, de longen en de hersenen. En je wordt na verloop van tijd rustiger in je hoofd.

Een reactie van een deelnemer: “Ik kijk elke week uit naar mijn yogales. De lessen dragen bij aan rust en ontspanning. Dat ook de anderen in de groep kanker hadden of hebben, zorgt voor verbinding. En vind je het lastig om een bepaalde oefening uit te voeren, weet dan dat er altijd een alternatief is, een andere manier. Geef dat gewoon aan. De docent heeft ervaring met vergelijkbare groepen en kan gemakkelijk inspelen op je vragen en wensen. Voel je welkom, ook als je niet eerder aan yoga deed.” Vanaf maart staat de speciale yogales op ons rooster. Elke dinsdagmiddag om 15:30u ben je van harte welkom. Geoffrey Muller: “Wil je het een keer proberen? Wij houden op 4 maart om 15:30u een open les. Ben je geïnteresseerd? Laat ons weten dat je graag wil meedoen aan de open les. Na de open les staat een heerlijk kopje thee voor je klaar.”