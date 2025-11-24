Ondernemend Haren kleurt oranje voor Orange the World

Nieuws:

Vanaf 25 november kleurt het centrum van Haren oranje. Ondernemend Haren doet mee aan de internationale campagne Orange the World, de wereldwijde actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Door middel van een banners, vlaggen en oranje stickers op het raam laten de winkeliers in het dorp zien dat zij de campagne steunen. Bovendien wordt de Dorpskerk van Haren oranje verlicht, als krachtig symbool van solidariteit en bewustwording.

Met deze actie wil Ondernemend Haren laten zien dat ook binnen de lokale gemeenschap aandacht is voor dit wereldwijde probleem. Geweld tegen vrouwen komt overal voor, ook dichtbij huis en juist daarom is het belangrijk dat we samen blijven praten, luisteren en signalen serieus nemen. “We willen als ondernemersvereniging bijdragen aan bewustwording. Door zichtbaar oranje te kleuren, maken we een statement: geweld hoort nergens thuis,” aldus Ondernemend Haren in een toelichting.

De oranje verlichting en stickers blijven zichtbaar tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten, waarmee de campagne officieel wordt afgesloten.

Start: 25 november – wereldwijd tegen geweld tegen vrouwen