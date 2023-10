Ondernemers in verzet tegen reclamebelasting

Door: Redactie

In een brandbrief van ondernemers in de gemeente Groningen wordt fel verzet aangetekend tegen het plan van de gemeente om ondernemers per 1 januari aan te slaan voor ‘reclamebelasting’.

De gemeente wil de openbare ruimte terugwinnen en verrommeling tegengaan. Hiermee zijn ondernemers het eens, maar zij menen dat er geen belasting nodig is om dat doel te bereiken. Zij denken dat met een belasting het doel juist niet wordt bereikt. Ondernemend Haren zegt dat het veel beter is om met de ondernemers goede afspraken te maken om wildgroei aan reclame tegen te gaan. Dan bereik je meer, dan met het sturen van belastingaanslagen. De gemeente ziet dat, bij monde van de wethouders Mirjam Wijnja en Carine Bloemhoff, anders.

Volgens voorzitter Henk Broekema van Ondernemend Haren gaat de gemeente met deze heffingen jaarlijks 600.000 euro ophalen. Hij vindt dat ondernemers, die het ook in Haren moeilijk hebben met hoge huren en andere kosten, niet opnieuw gepakt moeten worden.

Op 18 oktober gaan ondernemers de gemeenteraad van Groningen toespreken in de hoop dat zich een meerderheid zal vormen tegen de invoering van reclamebelasting.