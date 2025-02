Onderzoek: Tot 2030 moeten er tussen Groningen en Assen 4300 extra woningen worden gebouwd

Door: Redactie

Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. In de RGA werken deze overheden sinds 1996 samen op de thema’s economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen. De RGA maakt vandaag bekend dat de geplande woningbouw in dit gebied (15.200 tot 2023) niet toereikend zal zijn. Er moeten nog eens 4300 woningen bij. Dat blijkt uit een onderzoek.

De vraag naar woningen in de regio Groningen-Assen blijft toenemen. Dit blijkt uit het door Companen afgeronde Woningbehoefteonderzoek 2024, wat is uitgevoerd in opdracht van gemeenten, woningcorporaties en provincies. Het onderzoek vormt een belangrijke bouwsteen voor toekomstige afspraken over de woningbouw. De resultaten, waaronder de waardevolle reacties van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld, laten zien dat er extra inspanningen op de woningmarkt nodig zijn, om aan de groeiende vraag te voldoen. Het is de vraag of de gemeente Groningen in haar bouwplannen tegemoet zal komen aan deze extra woningbehoefte en natuurlijk ook of daarbij naar Haren zal worden gekeken. Die vraag zal Haren de Krant aan de gemeente voorleggen. De laatste grote uitbreiding in Haren (400 woningen) was de wijk Harenerholt (foto).

Wat de cijfers vertellen:

· Extra woningen nodig: Er is behoefte aan ongeveer 4.300 extra woningen bovenop de eerder met het Rijk afgesproken 15.200 woningen tot 2030.

· Bevolkingsgroei door migratie: De bevolkingsgroei in de regio is vooral veroorzaakt door zowel binnenlandse als buitenlandse migratie. Bij de buitenlandse instroom gaat het om studenten, werknemers en vluchtelingen en deze instroom kan sterk variëren.

· Sociale huurwoningen: In de regio is er een behoefte aan 5.400 sociale huurwoningen, wat overeenkomt met 28% van de totale vraag.

· Betaalbare koopwoningen: De vraag naar betaalbare koopwoningen tot € 290.000 is groot. Door de stijgende bouwkosten is het moeilijk om deze woningen te realiseren.

· Levensloopgeschikte woningen: Vergrijzing en een toenemend aantal mensen met fysieke beperkingen zorgen voor een toenemende vraag naar woningen die geschikt zijn om levenslang in te wonen.

En nu verder

De gemeenten, provincies en woningcorporaties gaan in gesprek over de onderzoeksresultaten en bepalen of aanpassingen in regionale afspraken en woningplannen nodig zijn. Het doel is om woningbouwplannen beter te laten aansluiten op de wensen van inwoners en de groeiende vraag naar woningen in de regio.

Achtergrond

Het onderzoek omvatte een gedetailleerde analyse van bevolkings- en huishoudensgegevens, verhuisbewegingen en de huidige woningvoorraad in de regio. Inwoners gaven waardevolle feedback over hun woonsituatie, verhuisplannen en woonwensen. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Groningen, Assen, Tynaarlo, Het Hogeland, Noordenveld, Westerkwartier, Midden-Groningen, de provincies Groningen en Drenthe en alle woningcorporaties in de regio.

Wie werden bevraagd?

Bijna 15.000 inwoners, waaronder ruim 1.500 thuiswonende jongeren, vulden de enquête in. Daarmee hebben zij volgend RGA een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzicht wat nodig is voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige woningmarkt in de regio Groningen-Assen.