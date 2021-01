Online open dag ‘t Clockhuijs: zaterdag 23 januari

Nieuws:

Zaterdag 23 januari vindt de open dag plaats van ’t Clockhuys-Centrum voor Kunst en Cultuur. Dit jaar heeft de open dag een geheel nieuwe vorm. “

Alien de Beer van ‘t Clockhuijs: “Het gebouw kunnen wij natuurlijk, door de corona maatregelen, niet openstellen om instrumenten uit te proberen of te kijken bij beeldende kunst of theater. Maar achter de schermen draait ’t Clockhuys-CKC natuurlijk wel volledig door. Bijna alle lessen en cursussen worden digitaal gegeven vanuit de huiskamers van de docenten. Daarom ook de open dag vanuit deze huiskamers!

Tussen 10:30u en 16:30u zitten de docenten digitaal klaar om jou te woord te staan over lessen en cursussen. Wil je informatie over instrumenten, cursussen beeldende kunst of theater? Dan kun je inloggen in verschillende tijdvakken. Ook de administratie is de hele dag online aanwezig om vragen te beantwoorden.

De gehele dag zullen filmpjes via het Clockhuys YouTube kanaal gestreamd worden. Verder zal Jan Willem Spakman een livestream delen waarbij hij een grote striptekening zal gaan maken.

Wil jij weten wanneer de docenten klaar zitten, hoe je kunt inloggen en de livestreams kunt volgen? Kijk dan op www.clockhuys.com/open-dag/

Houd jij van muziek en kunst en mis je het contact? Dan ben je dit jaar extra welkom op deze speciale digitale open dag.