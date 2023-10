Ontdek de Driewieler 10 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 10 oktober organiseert Doortrappen Groningen bij Dorpshuis De Groenenberg in Glimmen een ontdekdag over driewielfietsen voor senioren.

Een driewielfiets is ideaal voor wie niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of het evenwicht niet zo

goed meer is. Het vindt plaats bij Dorpshuis De Groenenberg , Markeweg 17 in Glimmen van 10.00 uur tot 13.00 uur. Deelname en soep zijn gratis.