Ooit & Nu wordt een echte kringloopwinkel

Nieuws:

Door: Redactie

De winkel Ooit & Nu aan de Rijksstraatweg in Haren wordt een kringloopwinkel. Tot nu toe was het een vintagewinkel, waar dus geen inbreng mogelijk was.

Niels van der Veen, directeur van de organisatie Plan B Zorgt, zegt dat de winkel in Haren wél een werkplek blijft voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De grote verandering zal zijn dat het een pur sang kringloopwinkel gaat worden waar het publiek ook goederen kan inbrengen.

De openingstijden worden overzichtelijk: van maandag tot en met zaterdag van 10-17 uur. Niels van der Veen zegt: “Bij Ooit & Nu draait alles om hergebruik, duurzaamheid en betaalbare spullen voor iedereen. Je vindt er van alles: meubels, kleding, boeken en nog veel meer. Maar wat ons écht bijzonder maakt, is dat we niet selecteren op luxe of alleen maar ‘hippe’ spullen. Alles wat nog een tweede leven verdient, krijgt hier een plek. We zijn een toegankelijke winkel voor de hele gemeenschap, waar je altijd iets kunt vinden dat bij je past.”