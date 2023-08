Oosterhaar in rep en roer door vertrek pakketbezorger

Door: Redactie

Per dag stopt pakketbezorger Dominique Hadderingh bij ongeveer 200 adressen in de Harense wijk Oosterhaar. Dat zijn dus 1000 stops per week, al vier jaar lang. Aan die kant van het spoor is deze pakketbezorger dus wereldberoemd en dat heeft vooral te maken met de manier waarop hij zijn werk doet: positief, met een lach en altijd bereid om een praatje aan te knopen. Ieder pakket voorziet hij als het ware van een zonnestraaltje en dat wordt gewaardeerd. Toen onlangs bekend werd dat hij eind september stopt met deze baan, regende het reacties op social media. Oosterhaar wil hem niet kwijt.

In Haren de Krant (die verschijnt vanaf 22 augustus) een interview met de populaire chauffeur. Hij weet nu al dat hij de mensen van zijn wijk gaat missen. Na 1 oktober gaat hij elders als pakketbezorger aan de slag, omdat zijn werkgever stopt met de routes in Haren.