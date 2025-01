Op 19 januari concert in kerk Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Sofia Vasheruk is een zeer getalenteerd pianist. Zij werd geboren in een dirigentenfamilie in Moskou. Al op vierjarige leeftijd begon ze met pianospelen. Hier volgt zo kort mogelijk een aantal wapenfeiten. Zij studeerde op heel jeugdige leeftijd cum laude af aan twee verschillende Russische academies. Op 18-jarige leeftijd vestigde ze zich in Nederland, om aan het ArtEZ conservatorium wederom cum laude af te studeren, bekroond met een 10 voor haar afsluitende masterconcert. Zij vervolgde haar studie in Florence, waar ze een postdoctorale opleiding voltooide. Sofia Vasheruk heeft inmiddels internationaal erkenning verworven, door haar prijzen in diverse belangrijke competities en door haar vele over de wereld verspreide optredens.

Het kan dan ook voorzichtig gezegd als bijzonder worden aangemerkt dat zij nu in de dorpskerk van Noordlaren zal optreden.

Op een speciaal hiervoor beschikbaar gekomen vleugel brengt zij onder de titel Landschappen een kunstzinnig samengesteld programma van klassieke muziek, bekend en onbekend. Door de eeuwen heen en over de landsgrenzen vonden componisten altijd inspiratie in de natuur met haar betoverende landschappen. Het programma verenigt onder deze invalshoek zeer uiteenlopende muzikale stijlen. De aandachtige luisteraar zal ook de subtiele seizoenswisseling in het programma opmerken.

Zondagochtend 19 januari 2025, 10.30 uur, Bartholomeuskerk, Lageweg 8, Noordlaren Toegang: € 17,50. Jeugd t/m 12 jaar € 5,00

Reserveren en betalen van kaarten voor concerten:

ga naar de website www.noordlarenmuziek.nl of naar de website www.geboektinharen.com.