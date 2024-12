Open Studio Haren: Veel animo onder jongeren

Nieuws:

Door: Redactie

Op initiatief van cultuurorganisatie Vrijdag is onlangs in Haren een Open Studio geopend in de Harense Hub (Dilgtweg). Het concept is simpel: jongeren zijn daar welkom om te chillen, maar ook om creatief aan de slag te gaan. Die combinatie heeft haar waarde in Groningen al bewezen en nu blijkt ook de animo in Haren groot.

Benthe van Aalst van Vrijdag zei eerder in deze krant: “Open Studio is drempelloos voor jongeren tussen 12 en 27 jaar. Het is een ruimte waar ze zich op allerlei manieren kunnen ontplooien. Alles is denkbaar en niets is gek. We hebben voorbeelden van jongeren die zadelhoezen voor hun scooters willen borduren, ontwerpen willen maken voor het wrappen van hun auto of eigen sneakers willen ontwerpen. Open Studio biedt ze de ruimte. Iedere studio heeft een eigen professioneel artistiek begeleider.” In Haren is dat Jonathan Otten, hij is van beroep beeldend kunstenaar. Wie zin heeft om gratis de sfeer te komen proeven is welkom op woensdag en donderdag van 19.30-21.30 uur. De Open Studio is te vinden rechts van de entree van Harense Hub (naast Beatrixoord).