Open verbinding polder en Paterswoldsemeer: vergunningen worden aangevraagd

Door: Redactie

De provincie Groningen laat in 2021 de omgeving van de Meerweg, aan de oostkant van het Paterswoldsemeer, inrichten voor natuur. Deze ecologische zone is onderdeel van de verbinding tussen de natuur bij het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer en wordt daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit najaar worden de vergunningen aangevraagd en liggen de plannen ter inzage. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van 2021.

De Europese Unie draagt bij in de kosten van de inrichting. Op donderdag 8 oktober organiseren de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Meerschap Paterswolde een informatieavond over de inrichtingsplannen. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Groningen. In Haren is het project omstreden. Omwonenenden van de Meerweg vragen zich af of met de openverbinding geen vervuild water uit de polder rond Friescheveen in het meer terecht gaat komen. De provincie zegt dat dit voldoende is onderzocht, maar Harald en Sandra Woldring (foto), boeren aan de Hoornsedijk in Haren, betwisten dit. Zij hebben ook een ander dispuut met de provincie, die probeert enkele van hun percelen te verwerven voor dit project. De provincie wil niet genoeg betalen voor de grond. Voor hen is het afstaan van grond erg nadelig voor hun bedrijfsvoering. Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/ecoverbinding-paterswoldsemeer-dossier-met-emoties-natuur-netwerk-nederland/