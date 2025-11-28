Opinie: Twee huisjes in hartje Haren al decennia aan het verpauperen, wat vindt u daarvan?

Door: Redactie

Aan de Kerkstraat, naast Albert Heijn, staan twee authentieke huisjes al tientallen jaren te verpauperen in een tijd van woningnood. Waarom?

Al in 2009 schreef Haren de Krant over deze huisjes. Ze zijn vele jaren daarvóór al aangekocht door Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn. De intentie was om ze te slopen, maar de gemeente Haren stak daar een stokje voor. Uit kennelijke frustratie hierover heeft Ahold Vastgoed kennelijk besloten om de panden te laten verpauperen in de hoop dat ze vanzelf zouden instorten. Waarom laat Haren dit eigenlijk zomaar gebeuren in één van de bekendste straatjes van het dorp? Vreemd is het ook dat het pand nog nooit is gekraakt, want je mag hier spreken van langdurige leegstand. Ook werd er geen anti-kraak gehuisvest.

Het is asociaal dat een concern als Ahold aan speculatieve leegstand doet, omdat men tien extra parkeerplaatsen wenst te realiseren. Het is asociaal dat je het dorp waaraan je zo goed verdient opzadelt met bouwvallen omdat je je zin niet krijgt. In het centrum van Haren, waar ondernemers er alles aan doen om het dorp te laten stralen, is dit een vlag op een modderschuit. Ahold, kom op zeg!

Uiteraard hebben we Ahold Vastgoed gevraagd wat men hier nu zelf van vindt, maar men wenst daarop geen commentaar te geven. We hebben de gemeente gevraagd om haar visie en die is onderweg. Nu is het woord aan Harenaars. Wie heeft een oplossing voor dit probleem? Wat vindt u van het ‘verpauperbeleid’ dat Ahold erop na lijkt te houden? Geef uw reacties hieronder of anders via redactie@harendekrant.nl. We willen hier binnenkort aandacht aan geven in de krant.

Hein Bloemink

Redactie