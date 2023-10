Opname talkshow Tafel van Haren, met muzikaal talent Joshua Hassler Forest

Door: Redactie

Donderdag 26 oktober om 16.00 uur wordt de talkshow Tafel van Haren weer opgenomen, die een week later als podcast wordt gepubliceerd op Spotify. In deze aflevering treedt het jonge muziektalent Joshua Hassler Forest uit Haren op. Hij is 16 jaar en maakt zich op voor internationale podia.

Verder is Henk Niemeijer uit Glimmen te gast om te praten over de stroeve relatie van het dorp met de luchtvaartschool/Groningen Airport Eelde. Ook komt Mathijs Dijkstra van ontwerpbureau LAOS iets vertellen over de drie ontwerpen voor het Raadhuisplein, die onlangs door de gemeente zijn gepresenteerd. LAOS heeft de ontwerpen gemaakt na gesprekken met inwoners van Haren.

Troubadour Johannes van Timmeren komt weer live zingen en snelsonetteur Wim Overweg uit Haren komt een literaire bonbon aanbieden.

Publiek is welkom (gratis) in de Dickensroom (bieb Haren).



Joshua Hassler Forest

Majanka Fotografie