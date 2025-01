Oproep van de organisatie van HarFest

Door: Redactie

Door de organisatie van HarFest, het jaarlijkse nmuziekfestifal in het dorp Haren:

Harfest is BACK: 13 en 14 juni 2025

Op 13 en 14 juni toveren we samen met jou het Clockhuysplein om tot festivalterrein. Na twee succesvolle edities kunnen jonge artiesten zich binnenkort weer aanmelden om hun skills te laten zien én horen op het professionele podium. Wil jij 13 juni optreden, ben je muzikant (solo, duo of band) en tussen 15-25 jaar oud, en kom je uit Haren of directe omgeving? Hou dan de socials van HarFest in de gaten en sla je slag.