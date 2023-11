Oproep: welke handige knutselaar wil helpen met Märklin trein?

Door: Redactie

Bij zorginstelling ZINN (Helpman) woont Bert met zware lichamelijke beperking. In zijn kleine wereld was er een lichtpunt: hij schafte een modelspoorbaan van het merk Märklin aan, een droom uit zijn kindertijd. Het doel was om deze in zijn kamer in elkaar te zetten op een tafel met een berglandschap. Dat plan lijkt nu te mislukken en dat doet hem pijn. Wie helpt?

Alles is in huis: treinstellen, rails, bergen, tafel, lijm. Maar de vrijwilliger die hem zou helpen heeft zich teruggetrokken. Daardoor ligt het werk nu stil en komt de droom niet uit. Voor Bert is het nu afwachten of hij iemand vindt, die gedurende een aantal maanden wekelijks bij hem wil langskomen om te werken aan de treintafel.

Als het werk klaar is wil Bert de treintafel uiteindelijk schenken aan een organisatie of instelling, die er iets goeds mee kan doen voor b.v. kinderen.

Oproep: Wie wil gedurende een half jaar wekelijks paar uurtjes komen klussen tot de treintafel klaar is? Bent u handig? Wilt u een medemens helpen? Laat het dan weten. Stuur uw reactie aan: redactie@harendekrant.nl. We brengen u dan met Bert in contact.

Dank.



Het werk is nog niet klaar.