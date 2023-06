Optreden van Traanendal in ’t Clockhuys 20 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Traanendal, koor van het Nederlandse lied, verzorgt op dinsdag 20 juni een zomers optreden in het Clockhuys, Brinkhorst 3.

U hoort veel nieuwe liedjes van onder anderen Rob de Nijs en Max van Praag. Men luidt op die manier het zangseizoen uit en de zomer in. Natuurlijk is ook accordeonist Gertie Bruin van de partij. Met zijn virtuoze begeleidende spel zal hij de koorklank extra luister bijzetten. De aanvang is 20.30 uur, zaal is open vanaf 20.00 uur.