Organisatie wintermarkt overrompeld door succes

Door: Redactie

Het begon in het najaar als een leuk ideetje: een wintermarkt op het terrein van camping De Kleine Wereld in Onnen. Het werd een onverwacht groot succes met 2000 bezoekers.

In het weekend van 30 november werden dertig kraampjes opgebouwd met 1001 artikelen voor sfeer in huis en warmte in het hart. Margreet Metting was dit voorjaar ‘gewoon’ campinggast en toen ze hoorde dat op deze nieuwe camping een wintermarkt zou worden georganiseerd, bood ze hand- en spandiensten aan. “Ik heb een horeca-achtergrond en wel wat ervaring met evenementen. Maar dat het succes zo groot zou zijn hadden we niet gedacht. De belangstelling onder standhouders was al groot, dat was een eerste signaal. Maar toen ik op zaterdag de ene auto na de andere het terrein op zag komen dacht ik: oké, dit wordt groot. Het ging maar door. De eigenaren, Annemieke en Bas, hadden alles heel sfeervol ingericht, de bistro was open en er waren allerlei activiteiten voor kinderen. Zoals marshmallows roosteren boven het kampvuur, schminken, live muziek. De tweede dag was het nog iets beter weer en werd het opnieuw heel druk. In totaal hebben we 2000 bezoekers gehad. De bistro heeft het ook druk gehad en daar geldt nu tot 1 maart de wintersluiting.”

Herhalen?

Margreet is nog wel zenuwachtig geweest door het slechte weer voorafgaand aan de wintermarkt. “Het was overal heel nat; hoe moest dat met parkeren op het grasveld? Gelukkig is dat allemaal goed gegaan doordat de grond een beetje bevroren was”, zegt ze. De vraag is nu: krijgt dit een vervolg? Margreet: “Ik verwacht het wel, maar we moeten dat natuurlijk overleggen. En we hebben een paar verbeterpunten, waar we volgend jaar mee verder zouden kunnen.” Conclusie mag zijn dat er aan zo’n wintermarkt op een sfeervolle locatie behoefte bestaat. De Kleine Wereld is zo’n locatie.

foto: By Lisette