Oud is een relatief begrip

Door: Redactie

Daar staat hij dan: Geert van Oortmerssen is 90 jaar oud en basketbalt nog volop mee met de mannen van Indoor Haren.

In leeftijd zijn de anderen wel wat jonger, maar toch ook niet meer ‘piep’. Met zijn 90 jaar doet Geert niet onder voor de rest, zeggen ze. Gevraagd naar zijn eigen beleving wordt wel duidelijk dat Geert van Oortmerssen zich niet in het hokje ‘oud’ geplaatst wil zien. Hij is geen geheelonthouder en is naar eigen zeggen ook niet heel bewust bezig met gezonde voeding. Maar het ‘bewegen’ zou weleens de reden van zijn goede conditie kunnen zijn. Hij heeft zijn hele leven gesport (begonnen met korfbal) en is daarmee niet opgehouden toen hij met pensioen ging. Zijn teamgenoten hebben hem onlangs in de bloemen gezet, want ze vinden Geerts prestaties toch wel heel bijzonder. Wie de mannen eens in actie wil zien (of meedoen) is welkom in sporthal ‘t Buut aan de Hemsterhuislaan in Haren. Ze spelen iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.