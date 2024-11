Oud-redacteur Harener Weekblad schreef intrigerend boek

Door: Redactie

‘De gevaarlijke reis’ is de titel van het omvangrijke boek van Marco in ‘t Veldt. In Haren is hij bekend als oud-voorzitter van de Culturele Raad en als oud-redacteur van het Harener Weekblad, waarvoor hij destijds de geheimzinnige dader achter Project X opspoorde. Onderzoek doen is zijn talent.

Historicus In ‘t Veldt heeft voor dit boek zijn familiegeschiedenis ontrafeld, een zeemansgeslacht afkomstig van Schiermonnikoog. Hij stuitte op een uniek reisverslag uit 1865 en originele brieven van zijn voorvader, waarmee hij alle ingrediënten in handen had voor een spannende non-fictieroman.

Schilderij

Zijn zoektocht begon al in zijn kindertijd, toen hij thuis een schilderij van een zeilschip aan de muur zag hangen. Hij raakte gefascineerd door de legende dat zijn betovergrootvader gebalsemd begraven zou liggen in het Russische Sint-Petersburg. Waarom? Enkele jaren geleden begon In ‘t Veldt een diepgaand onderzoek en bracht een meeslepende zeevaarthistorie aan het licht.

Over het boek zegt hij: “Dit boek is niet alleen interessant voor liefhebbers van Nederlandse zeevaartgeschiedenis. De verhalen zijn spannend, leerzaam, humoristisch en ontroerend voor elke lezer. Het gaat over heel gewone mensen die toch heel bijzonder blijken.” De auteur belooft bovendien dat het boek een verrassende link met het dorp Haren onthult, en een van de hoofdpersonen was in zijn tijd een bekende Groninger. Het boek, uitgegeven door Uitgeverij Timon, is verkrijgbaar in de boekhandel..

foto: De auteur op onderzoek in archief Sint Petersburg