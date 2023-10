Oud-wethouder wordt regiomanager bij Coa

Nieuws:

Door: Redactie

Oud-wethouder van Haren, Paula Lambeck, vertrekt na vijf jaar bij de culturele instelling Kunstpunt, het voormalige CBK, in Groningen.

Paula Lambeck startte in 2019 bij het voormalige CBK Groningen dat toen net verzelfstandigd was. Lambeck blikt terug op haar bestuursperiode: “Bij binnenkomst werd gelijk een spectaculair kunstwerk in de publieke ruimte onthuld: Wervel in de Forumgarage. Dat was het begin van een mooie periode.” Toch speelden ook lastige zaken: “de nieuwe verzelfstandigde situatie en de coronajaren brachten uitdagingen met zich mee maar met ons creatieve team zijn we daar goed uitgekomen.” Lambeck zal de culturele sector dan ook missen: “Ik vind het een hele fijne sector en heb veel waardevolle contacten opgedaan. Ik wil iedereen danken voor de samenwerking.”

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van de huidige directeur: “We vinden het spijtig dat Paula ons verlaat. Ze laat een bruisend Kunstpunt achter en dat is mede haar verdienste. We wensen haar al het goede toe bij haar nieuwe uitdaging.” De Raad van Toezicht gaat op korte termijn op zoek naar een geschikte opvolger.

Per 1 december gaat Paula Lambeck aan de slag als regiomanager bij het COA.