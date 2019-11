Ouderen op 29 november op tour door gemeente. Inschrijven kan nog

Nieuws:

Actieve ouderen in Haren kunnen op vrijdag 29 november informeel kennismaken met inwoners, hun initiatieven en organisaties in Dorpshuis De Tiehof in Onnen. Deelname aan de dag is gratis. U kunt de locaties op eigen gelegenheid bezoeken, maar Groningen Plus laat op die dag ook een speciale bus rijden. Het is de bedoeling dat ouderen deze dag ook naar Ten Boer en Groningen gaan om kennis te maken met andere burgers uit de gemeente Groningen.

Het programma start om 10.00-11.30 uur in Dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen. Reist u met de bus? Om 9.30 uur vertrekt de bus uit Haren vanaf Hotel Nescio (vroeger Postiljon), Emmalaan 83. Het tweede programmaonderdeel is van 12.00-14.00 uur in ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 Groningen. Hier staat de lunch klaar.

Het programma eindigt in Ten Boer, van 14.45 – 16.15 uur in Het Dorpshuis, Sportlaan 2. Om 16.15 uur vertrekt de bus vanaf het Dorpshuis naar de plaats waar u bent opgestapt.

Wilt u meerijden met de bus? Reserveer dan van tevoren via e-mail, want vol=vol. Of bel 050-364 23 20. Komt u met eigen vervoer? Meld u dan ook aan via e-mail of telefoon, in verband met de catering. Dat kan via info@groningenplus.net