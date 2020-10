Overname Konings door Paul van Weringh gaat niet door

Nieuws:

Door: Redactie

Het was een zware bevalling, maar het hoge woord is eruit. Paul van Weringh met zijn technische bedrijf TechniVisie neemt Konings Totaalinstallateurs in Haren niet over. De plannen die in april 2018 werden gepresenteerd zijn definitief van de baan, zegt Paul van Weringh.

Het was destijds groot lokaal nieuws: Dirk-Jan Konings zou het bedrijf, sinds 1910 in Haren gevestigd, van de hand doen aan Van Weringh. Van woorden kwamen geen daden en hoewel onze redactie geregeld navraag deed naar de voortgang van de overname, kwam er geen schot in de zaak. Paul van Weringh zegt dat zijn bedrijf en Konings toch te ver uit elkaar liggen om samen te gaan. Daarbij noemt hij expliciet dat Konings vooral in Haren werkt en hijzelf meer in de regio. Hij richt zich op projectmatige renovaties en Konings is nog steeds vooral een traditioneel installatiebedrijf dat zich vooral richt op particuliere klanten. Van Weringh: “De verschillende disciplines van ons projectmatige werk en het ‘dag-uur’ werk van Konings is moeilijk met elkaar te combineren.”

Van Weringh, die bedrijfsruimte huurde bij Konings, is intussen verhuisd naar Groningen. Foto uit 2018 toen de overnameplannen werden gepresenteerd.

Op de foto van links naar rechts:

Paul van Weringh van Jurivisie Adviseurs.

Dirk Jan en Frederik Konings van Fa. F. Konings en Zonen.

Amal Karic van Bouwbedrijf KaricPro.

Senad Sivic van bouwbedrijf Senad en Munir Sivic.

Paul, Senad en Amal gaan samen in Bouw- en Installatiegroep Haren BV.