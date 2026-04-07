Pasen in het dorp, alles zat mee

Alles zat mee, zaterdag 4 april. In het dorp Haren scheen de zon en was het niet al te koud. Voor de Dorpskerk draaide een lief draaimolentje waar de kleinste kinderen gratis hun rondjes mochten maken. Aan lange tafels voor de kerk stonden attributen om eieren (van gips) te schilderen. Aan alles was gedacht, zelfs aan bekertjes water om kwastjes te spoelen.

Twee paashazen kwamen geregeld even buurten en sloten vriendschap met de kinderen. Ondernemend Haren organiseerde deze jaarlijkse activiteit (ook aan het Anjerplein) en investeert hiermee in een gezellige dorpssfeer. Het motto is ‘Ervaar Haren’. In het centrum vinden het hele jaar weer kwalitatief prima acties plaats. Een overzicht staat op www.ervaarharen.nl.