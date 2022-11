Nieuws:

Door: Redactie

Op 12 november treden Pé en Rinus op in MFC Mellenshorst, ter gelegenheid van het eerste lustrumfeest van Seniorenvereniging Haren. Dat had eigenlijk in 2020 gevierd moeten worden, maar dat ging niet door wegend de pandemie.

Het bekende duo Pé & Rinus zal met de productie ‘Pé & Rinus goan weer lös’ het feest een extra accent geven. Aanvang 14.00 uur. Alleen voor leden van de vereniging toegankelijk.