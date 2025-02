Plaats voor cliënt bij dagbesteding in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Carst Smit van de dagbesteding bij het tankstation aan de Kerklaan zegt: “We zijn een stoere dagbesteding-werkplek midden in de maatschappij. Binnen ons kleine team is er alle ruimte voor groei en ontwikkeling. Met veel plezier vervullen we samen onze gevarieerde dagelijkse taken op en rond het tankstation in Haren. Onze grote vaste klantenkring is begripvol en vriendelijk. Onze werkzaamheden worden zeer gewaardeerd en geven ons een tevreden en trots gevoel. Actieve begeleiders die denken en handelen in mogelijkheden en niet in beperkingen. Zonder druk de uitdaging opzoeken leidt tot een zinvolle dagbesteding en geeft veel voldoening. Op korte termijn hebben we ruimte voor een nieuwe cliënt-collega, durf jij het aan?

Neem dan telefonisch contact op met Carst Smit 06-51101261 of kom persoonlijk langs om kennis te maken en rond te kijken. We kijken naar je uit!”