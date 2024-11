Plan voor herinrichting Dilgtweg: de snelheid gaat eruit (van 50 km/u naar 30 km/u)

Door: Redactie

De Dilgtweg in Haren lijkt nu soms een doorgaande weg, want deze verbindt de Rijksstraatweg met de grote woonwijk Harenerholt. Bovendien bevinden zich aan de Dilgtweg grote zorginstellingen (ZINN en Beatrixoord) en scholen (Mytylschool en Maartenscollege). De gemeente gaat de weg herinrichten. De snelheid gaat eruit, voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte en het groen wordt beter benut, zo is de overtuiging van de plannenmakers. Naar verwachting begint de kous na de zomer van 2025.

De Dilgtweg in Haren verandert in een straat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Met meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers én meer ruimte voor groen en beleving van de omgeving. Daarmee neemt de leefkwaliteit van de straat toe. Het college vraagt voor de uitvoering €1.800.000 aan de gemeenteraad. Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer): ‘De Dilgtweg is nu vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Dat gaat veranderen. We verlagen de maximum snelheid van 50 naar 30 km per uur. Ook worden er verschillende maatregelen genomen waardoor er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.’

Zo wordt het wegprofiel versmald en de fietsstroken verbreed. Een middengeleider en zebrapad op de kruising met de Rijksstraatweg zorgt voor een lagere snelheid van de auto’s en maakt de oversteek veiliger. Ook worden de parken langs de Dilgtweg aantrekkelijker ingericht met bankjes en speelmogelijkheden.

Het verhogen van de bushaltes bij Beatrixoord maakt ze toegankelijker en ook komen er bushokjes.

Samen met bewoners

Via inloopavonden, klankbordgroepen, buurtwandelingen en schetssessies met bewoners heeft de omgeving een belangrijke rol gehad bij het ontwerp voor de Dilgtweg. Ook is gesproken met diverse belangengroepen, zoals de werkgroep Toegankelijk Groningen, het OV-bureau en omliggende instanties als ZINN, Beatrixoord en de Mytylschool. De uitvoering van de plannen is gepland na de zomer volgend jaar.

Van 50 naar 30 km/uur

De Dilgtweg is één van de eerste straten die wordt aangepakt in het kader van het uitvoeringsprogramma ‘Doorwaadbare Stad’. De komende jaren wordt de maximum snelheid in ruim 50 straten en wegen binnen de gemeente Groningen verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Met een aantrekkelijker leefomgeving door een minder dominante rol voor de auto. Meer informatie is te vinden op gemeente.groningen.nl/herinrichting-dilgtweg.