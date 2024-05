Nieuws:

Door: Redactie

De politie zoekt contact met getuigen of mensen die meer hebben gehoord over de brandstichtingen in de nacht van 18 of 19 mei 2024. Deze vonden plaats aan de Oosterweg, Henricus Muntinglaan en Kromme Elleboog. Daar werden ook vernielingen gepleegd.

De politie hoopt op camerabeelden en op tips. Bel: 0900-8844.