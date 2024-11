Presentatie Hein Bloemink met tophits en verhalen 19 november in ’t Clockhuys

Nieuws:

In ’t Clockhuys in Haren (Brinkhorst 3) geeft Hein Bloemink van Haren de Krant een muzikale presentatie met fragmenten van wereldhits en de mooie verhalen daarover. In oktober was deze voorstelling in Glimmen een succes, waarna Stichting Clockhuysplein besloot dit in ’t Clockhuys te herhalen.

Die verhalen gaan over de inspiratiebronnen waaraan we deze hits te danken hebben. ‘Bridge over troubled water’ kwam voort uit één zinnetje in een gospel uit de jaren 50. ‘Mr. Blue Sky’ danken we aan slecht weer in de Alpen. ‘Sitting on the dock of a bay’ werd bedacht tijdens een mijmering van Otis Redding aan het water. Zulke verhalen vertelt Hein Bloemink naar aanleiding van het boek ‘Brainwaves’ dat hij daarover heeft geschreven.

Toegang is gratis. Koffie en thee in foyer verkrijgbaar.

Datum: 19 november 2024. Tijden: 14.30-16.00 uur.