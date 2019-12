Presentatie van taalspel-app ‘Woordwies’

Nieuws:

Dit bericht ontvingen wij van het Huus van de Toal.

De samenwarkende taal- en cultuurorganisaties van het Nedersaksisch taalgebied neugt oe veur een informatieve en feestelijke bijienkomst op maandag 16 december om 14.00 uur in het Atrium van RTV Drenthe in Assen (Beilerstraat 30). Wij bint slim bliede daw de Nedersaksische taalspel- app ‘Woordwies’ an oe prissenteren kunt. Butendat is dit een schier moment veur oes om as organisaties over de Nedersaksische samenwarking mit oe te praoten.

Pergramma

13.45 uur Inloop en ontvangst

14.00 uur Welkom deur Renate Snoeijing, directeur Huus van de Taol.

14.10 uur Körte introductie van de Nedersaksische taal- en cultuurorganisaties

Centrum Groninger Taal en Cultuur (Groningen) Huus van de Taol (Drenthe) Stellingwarver Schrieversronte (Stellingwerf) IJsselacademie (West-Overiessel) en Twentehoes (Overiessel Twente) Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Gelderland)

14.30 uur In gebruukneming van Woordwies, de Nedersaksische taalspel-app deur Hendrik Jan

Bökkers, muzikant en streektaalmitwarker

14.45 uur Drankje en gelegenheid om vraogen te stellen

Wij stelt het zeer op pries as ie der ok bij bint. Wij heurt graag van oe of wij oe op maandag 16 december vanof 13.45 uur in het Atrium van RTV Drenthe an de Beilerstraat 30 in Assen verwachten kunt. De auto kuj in parkeergarage ‘Drents Museum’ an de Torenlaan parkeren (op loopafstand).

Laoten weten of ie koomt via info@huusvandetaol.nl of 0593 371010