Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 1 februari wordt in dorpshuis De Groenenberg te Glimmen de jaarlijkse pubquiz gespeeld. Een initiatief van dorpsblad Glimmer’lei.

Na afloop is er een verloting. Toegang tot de quiz is gratis. Er wordt gespeeld in teams, waar individuele spelers bij kunnen aansluiten.

Aanvang: 20.00 uur.