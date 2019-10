Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 2 november om 20.00 uur begint de jaarlijkse pubquiz in het Dorpshuis Groenenberg te Glimmen. De organisatie is in handen van de redactie van dorpsblad Glimme’lei. Toegang is gratis.

In de pauze worden loten verkocht voor de hilarische tombola na afloop van de quiz. De quizvragen doen een appèl op algemene kennis, maar ook kennis van muziek en televisieprogramma’s. De zaal is open om 19.30 uur. Vol is vol.