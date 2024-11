Quintusbos Glimmen krijgt onderhoud

Nieuws:

Het Quintusbos in Glimmen is onderdeel van het oude Landgoed Huis te Glimmen dat met zijn lange oprijlaan de langste is in de provincie Groningen.

Onlangs is bij controles door Staatsbosbeheer gebleken dat een aantal oude bomen in het gebied aan het einde van hun levensduur zijn. Dat wil zeggen dat ze in de aftakelingsfase zitten waardoor in de boomkronen takken afsterven. Vallende takken kunnen gevaarlijk zijn voor wandelaars daarom wordt er nu gesnoeid om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Kees van Son van Staatsbosbeheer praat ons bij. Het is opvallend dat in het Quintusbos veel oude bomen staan, hoofdzakelijk eiken en beuken. Dat is ook logisch omdat sinds de aanleg van dit landgoed, honderden jaren geleden, eiken- en beukenbos vooral was bedoeld om hout te produceren. Door de tijd is het beeld veranderd in een gevarieerder bos, er is meer ondergroei ingekomen van hulst dat goed in de schaduw kan groeien.

Boomveiligheidscontrole

Om een duidelijk beeld te krijgen van de vitaliteit van alle bomen in het park is het afgelopen jaar een boomveiligheid controle uitgevoerd door een extern bureau. Hierin is naast het veiligheidsaspect ook de historie van het landgoed en de grote ecologische waarde meegenomen. Hieruit zijn een aantal vervolgstappen gekomen waarvan de eerste snoeibeurt aan de hoofdlaan en de Rijksstraatweg al zijn uitgevoerd. Komende tijd staan de overige paden in het landgoed gepland.



Afsluiting pad

Aftakelende bomen zijn belangrijk voor dieren en schimmels, bv. vleermuizen zitten in holtes en achter loslatende schorsplaten. Paddenstoelen en insecten tasten de bomen verder aan en verteren als het ware de boom. Om die reden blijven waar mogelijk aftakelende bomen staan en wordt een pad worden afgesloten. Het Wandelknooppunten netwerk Groningen loopt door het gebied, precies langs een aantal aftakelende bomen! Komende winter wordt één pad doormiddel van borden afgesloten voor wandelaars.

Opschoning vijverpartijen

In het Quintusbos zijn naast de voormalige eendenkooi ook nog twee historische vijvers. Eén langs de hoofdlaan in een weiland en één aan de zuidkant. De vijvers worden weer in ere hersteld doordat opslag van boompjes en struiken wordt verwijderd en het blad eruit wordt gehaald met een kraan.

Ook in de rest van het landgoed zijn kleine laantjes te vinden, meestal onherkenbaar door de forse hulststruiken die hier tot grote hoogtes reiken. De komende tijd worden deze laantjes meer zichtbaar gemaakt door het verwijderen van de ondergroei. Ná het snoeien van de lanen gaat een aannemer de wandelpaden bezanden zodat die het hele jaar door goed te bewandelen zijn.

Op zoek naar vrijwilligers

Ná deze werkzaamheden is het Quintusbos weer zo goed als mogelijk in ere hersteld. Om de allure van het landgoed te behouden zijn we op zoek naar vrijwilligers die 4 tot 6 keer per jaar kleine werkzaamheden willen uitvoeren zoals snoeien, maaien, planten en bankjes repareren. Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact op via deze link: https://werkenbijstaatsbosbeheer.nl/vacatures/vrijwilligersvacature-voor-quintusbos-te-glimmen-1125693/