Rare praatjes aan de voordeur: wees alert voor ‘pannenverkopers’

Door: Redactie

De redactie heeft twee meldingen ontvangen over ouderen die aan de deur werden overrompeld met smoesjes en verkooppraatjes. In beide gevallen zitten ze nu opgescheept met dure pannensets, die ze eigenlijk helemaal niet nodig hadden.

Hieronder leest u welke scenario’s door de verkopers werden gebruikt, hoewel erbij moet worden aangetekend dat zij waarschijnlijk geen wet overtreden (hoogstens de colportagewet). Je zou het babbeltrucs kunnen noemen, met ongewenste aankoop van een pannenset tot gevolg.

Wat gebeurde er? (1)

Een man van middelbare leeftijd belt bij ouderen in Haren aan om de weg te vragen. Tijdens dit contact praat hij zich bij de hulpvaardige bewoners naar binnen en wint hun vertrouwen. Hij heeft een pannenset bij zich en ongemerkt worden de mensen meegenomen in een verkoopgesprek. Hierbij moet contant worden betaald en eventueel kan dat ook in de vorm van sieraden of antiek.

Wat gebeurde er? (2)

Een hoogbejaarde dame in Haren kreeg een man aan de deur, die vertelde bezig te zijn met de organisatie van een ‘rollatortocht’. Het was de bedoeling om voor de deur van de dame een controlepost in te richten. Hij praatte zich naar binnen en daar ontpopte hij zich als verkoper van een dure pannenset. De dame liet zich overrompelen en besloot de pannen te kopen, waarvoor zij 500 euro moest pinnen.

Een andere inwoner van Haren kreeg deze week een man in blauw trainingspak aan de deur. Hij vertelde ook weer iets over een rollatortocht. Deze bewoner had inmiddels het verhaal over de pannenset gehoord en vroeg aan de bezoeker: “Bent u soms ook van de pannen?” Hierop maakte de vriendelijke heer zich uit de voeten.

Wees alert

Dit bericht is bedoeld als waarschuwing. Wees alert. Als u pannen wilt kopen aan de deur is dat natuurlijk een vrije keuze. Maar als u dit niet wenst, ga dan niet in gesprek met deze verkopers. Bij Blokker in Haren zijn prima pannen te koop.

Maakt u dit ook mee? Meld het de politie op 0900-8844.