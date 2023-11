Reclamebelasting gaat door, coalitie blijft eendrachtig

Door: Redactie

Woensdag heeft de gemeenteraad van Groningen de invoering van reclamebelasting in de gemeente Groningen goedgekeurd. Oppositiepartijen hebben geprobeerd met alle geoorloofde wapens deze vorm van belasting te bestrijden, maar de coalitie van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en CU bleek een onneembare veste. Harense ondernemers balen ervan. De penningmeester van vv Gorecht luidde eerder al de noodklok. Hij vindt dat verenigingen die moeten betalen worden geraakt en dat daarmee de breedtesport zou worden ‘kapotgemaakt’.

De coalitiepartijen stemden voor invoering en de voltallige oppositie tegen. Ook amendementen en moties haalden het niet. Dit betekent dat officieel per 1 januari de reclamebelasting wordt ingevoerd, hoewel dit effectief pas later in 2024 zal zijn. Volgens Jeffry van Hoorn van GroenLinks moet niet worden gesuggereerd dat het om grote bedragen gaat. Niemand hoeft volgens hem failliet te gaan door deze maatregel. Volgens Ietje Jacobs-Setz had de gemeente de openbare ruimte ook netjes kunnen krijgen door gewoon goede afspraken te maken met ondernemers. Dat was dan ook precies de stelling van ondernemersvoorzitter Henk Broekema uit Haren.

Pittige verwijten over en weer

De bezwaren van de oppositiepartijen zijn inmiddels wel bekend: men vindt het een onnodige belasting die de verrommeling van de openbare ruimte niet zal oplossen. Daar stelde wethouder Mirjam Wijnja (financiën) tegenover dat de ervaring in andere gemeenten wel degelijk positief was. Gisteren richtten de oppositiepartijen (met een nadrukkelijke rol voor Ietje Jacobs-Setz uit Haren ,VVD) de aanval op het feit dat ook kerken en verenigingen zullen moeten betalen. Die weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Jeffry van Hoorn (GroenLinks) wierp zich op als de vurigste pleitbezorger van de reclamebelasting. Hij staat er vierkant achter, maar wilde vooral kwijt dat hij vond dat de ophef hierover niet altijd op een faire manier in de media was gebracht door de oppositiepartijen. En bovendien hadden ze het allemaal allang kunnen weten. Die waren door dat verwijt dan weer in hun wiek geschoten. Ietje Jacobs-Setz noemde de heffing een doel op zich van de linkse kerk, die niet haar kerk was.

Op weg naar de stemming probeerde Jalt de Haan (CDA) het nog door te stellen dat Groningen ‘kampioen is in kwijtschelden’, maar in dit dossier niet te vermurwen is. Verder attaqueerde men de communicatie rond de reclamebelasting, maar het College vindt dat er met alle partijen die het aangaat voldoende contact is geweest. Tegenstanders plaatsten de reclamebelasting in een kritisch licht: ze vinden dat de aanwezigheid van publiek in de openbare ruimte er kennelijk voor zorgt dat ondernemers met een bord op hun eigen gevel ‘gebruikmaken van de openbare ruimte’. Daan Brandenbarg (SP) draaide er niet omheen: ja, dat is zo. Een reclamebord dat te zien is vanaf de openbare ruimte is een vorm van ‘gebruik van de openbare ruimte’. Het is logisch dat daarvoor moet worden betaald. Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen) smaalde dat we dan spoedig ook een rollator- en fietsbelasting kunnen verwachten.

Wethouder Mirjam Wijnja beantwoordde alle vragen uiterst kalm. Ze lijkt niet onder de indruk van alle ophef. Vervolgens werd de reclamebelasting in stemming gebracht en de uitkomsten waren niet verrassend. Wijnja zegde toe dat non-profitorganisaties in de zomer bericht krijgen over de feitelijke heffingen. Voor ondernemers in de binnenstad en ook daarbuiten liggen de regels al goeddeels vast. Wijnja zegde coulance toe, maar beslist geen lijst met uitzonderingen op de regels.

De invoering van de reclamebelasting veroorzaakte de afgelopen maanden veel ophef, maar de coalitie piekerde er desondanks niet over om het plan af te zwakken. Het stond reeds in twee coalitieakkoorden en nu moest er maar eens werk van worden gemaakt, vindt men. Op 1 januari 2024 wordt de reclamebelasting officieel van kracht, waarbij in het eerste jaar de tarieven nog lager zullen zijn. Naar verwachting zal het de gemeente per saldo rond 500.000 euro opleveren.