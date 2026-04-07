Reizen rond de aarde vanuit Glimmen

Door: Redactie

Robert Emmelkamp, directeur van IKC Quintusschool in Glimmen meldt ons: “Op donderdag 9 april komt op de Quintusschool in Glimmen de spacebuzz langs.

De spacebuzz (Spacebuzz) is een grote raket op een vrachtwagen waarin de kinderen van de bovenbouw een reis rond de aarde en naar de maan gaan maken. Dit doen ze in de raket met een 3D bril op, waarbij Andre Kuipers ze in de digitale wereld begeleidt. De spacebuzz reist de hele wereld rond en komt ditmaal dus naar Glimmen. Ook de kinderen van groep 8 van de Brinkschool en de Wissel komen hier die dag.”